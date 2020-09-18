Порошенко фигурирует уже в 58 уголовных производствах – адвокаты

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков не исключил, что защитникам может быть известно не обо всех уголовных производствах, в которых фигурирует экс-президент.

Государственное бюро расследований ведет расследование 58 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом его адвокат Илья Новиков заявил на брифинге 18 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Мы не можем быть уверенными, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно. Но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел. И нет никаких признаков, что ГБР как-то пытается менять направление своих усилий. Очевидно, что это им гораздо интереснее, чем их нормальная работа", – сказал Новиков.

Другой адвокат Порошенко – Игорь Головань отметил, что история расследования уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент, "приобрела признаки фарса".

"И этот фарс направлен на одного-единственного зрителя. Того самого, который лично в ручном режиме управляет нашими правоохранительными органами и, как в случае с господином [исключенным из "Слуги народа" нардепом Александром] Юрченко, лично решает, какой пешкой пожертвовать", – добавил Головань.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября Головань сообщил об открытии еще 15 новых производств.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".