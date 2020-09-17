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Порошенко вызвали в Печерский суд для вручения документов по иску Суркиса в Высокий суд Лондона

Печерский райсуд Киева пригласил на 21 сентября пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко для вручения документов из английского суда. Минюст сообщал, из Высокого суда Лондона пришли документы по иску к Порошенко украинского бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний.

Порошенко вызвали на 21 сентября
Порошенко вызвали на 21 сентября
Фото: ЕРА

Пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко вызвали в Печерский районный суд Киева для вручения документов из английского суда. Повестка 16 сентября опубликована на сайте украинского суда.

Судебное заседание Печерского райсуда, на котором намерены вручить документы, назначено на 9.00 понедельника, 21 сентября. Дело будет вести судья Алексей Соколов.

Документы переданы в суд в Киеве из Министерства юстиции Украины, сказано в повестке.

В ней подчеркивается, что в случае неявки Порошенко без уважительной причины или отказе принять документы из Англии они будут считаться врученными.

В сентябре Министерство юстиции Украины сообщило изданию "ГОРДОН", что ведомство получило из Великобритании и уже направило для вручения Порошенко сообщение о подаче против него иска в английский суд.

О том, что Высокий суд Лондона направил Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний – Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP, изданию "ГОРДОН" сообщили в конце августа в лондонском офисе глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов.

"Суд разрешил нашим клиентам вести дело вне юрисдикции, в Украине, 11 июня 2020 года. Насколько мы понимаем, соответствующие документы были отправлены в июле 2020 года английским судом в соответствующий орган в Украине для вручения Петру Порошенко в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах", – ответили изданию "ГОРДОН" в Reed Smith LLP.

Данные об иске опубликованы в открытом доступе на сайте британского правосудия. В нем фигурирует также экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Игорь Суркис уже давал оценку ситуации с Порошенко в интервью программе "Мага" на "112 Украина".

"У семьи были просто нахально забраны деньги нашим пятым президентом. Я говорю как оно есть. Ему хотелось получить хотелку в виде телевидения. Мы попали в тяжелую финансовую ситуацию, – отметил он. – Одному человеку в лице пятого президента захотелось забрать у нас деньги, чтобы держать нас в заложниках. Если мне не удастся это доказать в наших судах, я это докажу в других судах. Никому не позволено кого-то грабить", – заявил Суркис.

Теги: Петр Порошенко, Великобритания, Англия, Министерство юстиции, Лондон, Игорь Суркис, Печерский суд, документы, Высокий суд Лондона, судья, суд
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