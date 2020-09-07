Минюст Украины уже направил для вручения Порошенко документы из Лондонского суда по иску Суркиса

Министерство юстиции Украины получило из Великобритании и уже направило для вручения пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщение о подаче против него иска в английский суд. Об этом пресс-служба Минюста сообщила в ответ на запрос интернет-издания "ГОРДОН".

"30 июля 2020 года в Минюст на основании Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах поступило поручение о вручении документов Петру Порошенко по делу "Суркис и другие против Порошенко и других". Судебные документы содержат сообщение о подаче иска в английский суд и предложение о предоставлении отзыва на иск. С письмом Минюста от 26 августа 2020 года судебное поручение передано для организации выполнения в Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции, которым судебное поручение передано для исполнения в Печерский районный суд города Киева", – сказано в официальном ответе в адрес редакции.

В министерстве отметили, что, согласно международному и украинскому законодательству, поручения иностранного суда о вручении вызова в суд выполняются в ходе судебного заседания или по месту жительства или работы ответчика – ему лично или его представителю под расписку.

"В случае неявки в суд без уважительных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными (ч. 6 ст. 501 ГПК Украины)", – подчеркивает Минюст.

В министерстве также пояснили, что подтверждение о вручении документов, протокол судебного заседания и другие документы и информацию, полученные в процессе выполнения поручения, суд направляет в межрегиональное управление Минюста. Если же документы не были вручены, то украинский суд указывает, что было для этого сделано и какие причины помешали вручить ответчику документы иностранного суда – и направляет эти объяснения в Министерство юстиции.

О том, что высокий суд Лондона направил пятому президенту Украины Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний – Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP, изданию "ГОРДОН" сообщили в конце августа в лондонском офисе глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов.

"Суд разрешил нашим клиентам вести дело вне юрисдикции, в Украине, 11 июня 2020 года. Насколько мы понимаем, соответствующие документы были отправлены в июле 2020 года английским судом в соответствующий орган в Украине для вручения Петру Порошенко в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах", – ответили изданию "ГОРДОН" в Reed Smith LLP.

Данные об иске опубликованы в открытом доступе на сайте британского правосудия. В нем фигурирует также экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Скриншот: efile.cefile-app.com

Reed Smith LLP – глобальная юридическая фирма со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, основана в 1877 году. В штате – более 1500 юристов в 30 офисах по всей территории США, Европы, Ближнего Востока и Азии. Лондонский офис компании является крупнейшим, в нем работает более 350 юристов.

Игорь Суркис уже давал оценку ситуации с Порошенко в интервью программе "Мага" на "112 Украина".

"У семьи были просто нахально забраны деньги нашим пятым президентом. Я говорю как оно есть. Ему хотелось получить хотелку в виде телевидения. Мы попали в тяжелую финансовую ситуацию, – отметил он. – Одному человеку в лице пятого президента захотелось забрать у нас деньги, чтобы держать нас в заложниках. Если мне не удастся это доказать в наших судах, я это докажу в других судах. Никому не позволено кого-то грабить", – заявил Суркис.