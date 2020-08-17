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У Суркисов опровергли обвинения Малюськи по делу депозитов в "ПриватБанке"

Британские компании, которые связывают с бизнесменами Игорем, Григорием и Михаилом Суркисами, намерены обратиться в суд с требованием опровержения информации, опубликованной министром юстиции Украины Денисом Малюськой о признаках сговора судей и бизнесменов в судебном процессе Суркисов против "ПриватБанка".

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Малюська заявил, что в процессе компаний против "ПриватБанка" есть признаки сговора
Малюська заявил, что в процессе компаний против "ПриватБанка" есть признаки сговора
Фото: depositphotos.com

Шесть британских компаний (Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP), связанных с бизнесменами Игорем, Григорием и Михаилом Суркисами, опровергают заявление министра юстиции Дениса Малюськи о наличии сговора в судебном процессе компаний против "ПриватБанка". Заявление компаний опубликовала "РБК-Украина".

15 августа Малюська написал пост в Facebook, в котором заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции: формальный ответчик – физическое лицо (чтобы изменить подведомственность дела); манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов); манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одно за другим, пока система не расписала дело на определенного судью); манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

"Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить порядок исполнения постановления об обеспечении, которым взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. То есть в качестве обеспечения суд просят взыскать несколько миллиардов с "ПриватБанка" в пользу шести британских компаний, основанных офшорами с BVI", – пишет министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1207055989675121&id=100011121947008

В пресс-службе компаний заявление министра назвали личным мнением и впечатлением Малюськи.

"Приведенный в публикации перечень якобы манипуляций в судебном процессе не подтвержден ни единым надлежащим процессуальным документом и является ничем иным, как личным мнением и впечатлением Малюськи... Распространение такого мнения министром юстиции является прямым сигналом в адрес суда о том, что истец должен проиграть спор, что является неприемлемым в демократическом и правовом государстве", – говорится в заявлении.

Также в пресс-службе сообщили, что Окружным судом города Никосия (Республика Кипр) выдан бессрочный запрет на списание или прекращение действия депозитов, которых, по мнению Малюськи, не существует.

"Следовательно, если депозитов не существует, то, со слов Малюськи, создаются все основания для разумного предположения о том, что высшее руководство "ПриватБанка", Минфина, НБУ и ряда других государственных органов в 2017 году совершили ряд преступлений по законодательству Республики Кипр. Кроме того, такими действиями фактически не признается решение суда государства, члена Европейского союза", – добавили в пресс-службе.

По мнению представителей компании, политизация судебных споров с компаниями-нерезидентами со стороны высших должностных лиц Украины создает дополнительные реальные риски для государства в международных юрисдикционных органах. Заявление Малюськи в пресс-службе называют "стремлением одного чиновника к самопиару", которое может привести к дополнительным имущественным потерям для государства.

"Примечательно, что компании были лишены своих средств в "ПриватБанке", не нарушив ни единого закона Украины или какого-либо другого государства. При этом реальным мотивом такого лишения были преступные и корыстные интересы высших должностных лиц из предыдущего политического цикла, в том числе высшего руководства НБУ, о чем существует масса публикаций в открытом доступе. Поэтому,фрагментарный и предвзятый характер комментируемой публикации Малюськи вызывает откровенное недоумение, ведь если спор по каким-то причинам действительно заинтересовал министра юстиции Украины, то закономерным выглядит активизация расследования преступных действий по лишению компаний их средств", – говорится в заявлении.

Компании намерены обратиться в суд с требованием опровержения недостоверной информации, распространенной министром, а также защиты деловой репутации компаний.

Решением Нацбанка Украины (НБУ) от 13 декабря 2016 года семья Суркисов была признана инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный "ПриватБанк" выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов.

Теги: Украина, Игорь Суркис, ПриватБанк, Денис Малюська
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