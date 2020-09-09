ГОРДОН
 
 
Валентин Гайдай
Валентин Гайдай

Кандидат исторических наук, политический аналитик.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Порошенко шантажировал Игоря Суркиса с целью принудить его отдать долю в телеканале "1+1"

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В середине января 2020 года в украинских СМИ появилась информация о том, что Игорь Суркис и шесть английских компаний подали иск против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой в Высокий суд Лондона.

СМИ тогда раскрывали общие детали данного иска. В частности, версия о сути иска Сурксиса к Порошенко была озвучена изданием "Зеркало недели" в статье "Атакуют Суркисы, Коломойский – в полузащите, на воротах – Порошенко" от 16 января 2020 года. Якобы еще в 2015 году Порошенко предложил Игорю Суркису продать его часть в телеканале "1+1", была достигнута договоренность, согласован договор. Однако к марту 2016 года все переговоры фактически остановились. А в декабре того же 2016 года была проведена национализация "ПриватБанка" и переговоры возобновились. Только теперь уже Порошенко хотел купить у Игоря Суркиса его часть не за свои, а за их деньги.

Последнее предложение требует отдельного пояснения. Дело в том, что в процессе национализации "ПриватБанка" НБУ обнулил и перевел в капитал банка ряд депозитов физических и юридических лиц, признанных НБУ такими, которые связаны с "ПриватБанком". В этот список попали отдельные члены семьи Суркисов, а также английских компаний, приближенных к семье, у которых были депозиты в кипрском филиале "ПриватБанка" (здесь будет уместно напомнить, что признание связанности происходило с грубым нарушением закона, в ручном режиме).

Так вот, по утверждению источника издания "Зеркало недели", именно кипрскими деньгами Суркисов Порошенко хотел расплатиться с ними за их долю в "плюсах". Вы нам долю, а мы вам вернем из уже государственного банка ваши-наши деньги. Предложение президент-покупатель озвучивал не лично, а устами Александра Грановского.

В этой связи примечательно, что 2 сентября этого года Печерский районный суд Киева установил порядок принудительного исполнения судебного решения, согласно которому "ПриватБанк" должен вернуть тело депозита и насчитанные проценты в пользу шести британских компаний, связанных с братьями Суркисами. Тем самым в очередной раз подтвердил правомерность решения всех предыдущих судов, принятых еще в 2017 году, которые обязывали "ПриватБанк" вернуть депозитные средства иностранным компаниям.

Но вернемся все же к иску Игоря Суркиса в английский суд. Безусловно, всех деталей сейчас мы не видим. Однако одно я знаю точно. Это английский суд, и там все предельно серьезно – за клевету и лжесвидетельство предусмотрена суровая ответственность, вплоть до уголовной. Можно получить реальный тюремный строк, если солгал под присягой.

А что же наш пятый президент?! Как он комментирует данную ситуацию?! В феврале 2020 года на интернет-сайте НВ вышла статья "Олигархи идут в контратаку. НВ узнал детали иска Суркиса против Порошенко и Гонтаревой в Высоком суде Лондона". В частности, сам Петр Порошенко не ответил на запрос "НВ Бизнес". Однако в пресс-службе партии "Европейская солидарность", лидером которой он является, "НВ Бизнес" заявили, что Петр Порошенко не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами о якобы приобретении у них доли в канале "1+1" и никому не давал соответствующих поручений.

"Он категорически отвергает обвинения, распространяемые в СМИ, и считает "иск" полностью безосновательным. Информация про "иск", вероятно, была распространена в СМИ по инициативе бывших владельцев "ПриватБанка". Вполне вероятно, что едва ли не единственный мотив подать "иск" против Порошенко – намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, которое сейчас рассматривается Высоким судом правосудия в Лондоне", – ответили в партии по поводу претензий Суркиса к ее лидеру.

Стоит ли верить представителям Порошенко?! Пусть каждый сам для себя сделает вывод. От себя лишь добавлю, что буквально на днях интернет-издание "ГОРДОН" опубликовало информацию о том, что Минюст Украины уже направил для вручения Порошенко документы из Лондонского суда по иску Суркиса. В СМИ ранее сообщалось, что интересы бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний по иску против пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой представляет юридическая компания Reed Smith LLP.

Кстати, пару слов непосредственно о самой компании. Ей почти 150 лет, основана в США, в штате более 1500 юристов в 30 офисах по всему миру. К чему эти сухие цифры? Все предельно просто! Юридические компании с мировым именем чтят свою репутацию, поэтому я сильно сомневаюсь, что они брались бы за сомнительное дело. 

Не сомневаюсь, Игорь Суркис сможет вывести на чистую воду Петра Порошенко. Цинично врать, как он это делал последние годы, в английском суде не получится. Если, конечно, Порошенко не хочет оценить комфорт английских тюрем.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Петр Порошенко, Игорь Суркис, бизнес, ПриватБанк, Валерия Гонтарева, национализация, Высокий суд Лондона, Европейская солидарность, суд, телеканал 1+1
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