Юрист о деле "ПриватБанка": Я не исключаю, что Суркисы могут параллельно обратиться в Европейский суд по правам человека

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что в деле "ПриватБанка" и бизнесменов Игоря и Григория Суркисов украинские судьи продемонстрировали полную зависимость от действующей власти и фактически исполняли не нормы закона, а пожелания тех или иных политических кругов.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил изданию UBR, что, несмотря на отсутствие конечного решения в Украине по делу "ПриватБанка", бизнесмены Игорь и Григорий Суркис могут параллельно обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Я не исключаю, что Суркисы, несмотря на отсутствие конечного решения в Украине, могут параллельно обратиться в Европейский суд по правам человека, который установит отсутствие эффективной защиты прав и имущества даже без наличия конечного решения, фактически уже установленного судами", – предполагает юрист.

По его мнению, при рассмотрении этого дела украинские судьи продемонстрировали зависимость от власти.

"На мой взгляд, во-первых, судьи продемонстрировали полную зависимость от действующей власти и фактически исполняли не нормы закона, а пожелания тех или иных политических кругов. Во-вторых, отменены решения по делам, которые рассматривались более трех лет десятками судей, которые имеют квалификацию значительно выше, чем те, которые пришли в Большую палату, и отмена этих решений говорит о полном провале судебной реформы", – подчеркнул Кравец.

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный "ПриватБанк" выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

В мае 2018 года Верховный Суд Украины отказал Нацбанку и “ПриватБанку” в удовлетворении иска по делу об ФК “Динамо Киев“. Истцы просили суд признать, что футбольный клуб, который принадлежит Суркисам, связан с “ПриватБанком“.

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал "ПриватБанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012–2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Большая палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу Нацбанка, Кабинета Министров и "ПриватБанка", отменив решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов.