ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петр Порошенко не мог шантажировать Суркисов в одиночку.

2 сентября Печерский суд установил порядок принудительного исполнения судебного решения, согласно которому "ПриватБанк" должен вернуть тело депозита и насчитанные проценты в пользу шести британских компаний, чем подтвердил решения всех предыдущих судов, принятых еще в 2017 году.

Напомню, что последние годы "ПриватБанк" и многие официальные лица Украины неустанно вторят, мол, деньги с депозитных счетов этих компаний были изъяты государством законно в рамках национализации "ПриватБанка" в 2016 году, назад дороги нет и нечего ворошить прошлое. Суркисы утверждают, что изъятие денег при национализации было ширмой, а в реальности деньги были изъяты с целью шантажа Игоря Суркиса – подарить Петру Порошенко долю Игоря Суркиса в телеканале "1+1" в обмен на возврат "национализированных" денег...

И вот накануне суд в очередной раз подтвердил необоснованность позиции "ПриватБанка". Как говорится, сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет.

Однако в этой долгой истории стоит обратить внимания на недавно всплывшие обстоятельства. Как сообщает "ГОРДОН", Английский суд направил Петру Порошенко документы по иску Игоря Суркиса и шести британских компаний против пятого президента Украины и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Несложно предположить, что этот иск касается отстаивания версии Суркисов о настоящих причинах изъятия денег шести британских компаний Суркисов при национализации "ПриватБанка", то есть – шантажа со стороны Петра Порошенко.

Кейс обещает быть интересным, ничего подобного (пока) новейшая политическая история Украины не знает.

Тем не менее Суркисы выбрали явно непростой путь возврата денег: одно дело заявить о шантаже, другое дело – доказать. Ведь где национализация "ПриватБанка", а где – президент Украины Петр Порошенко? И мог ли он сам провернуть такую аферу?

Частичный ответ на второй вопрос можно найти в том же информационном сообщении – иск предъявлен и к Петру Порошенко, и к Валерии Гонтаревой, занимавшей пост главы Нацбанка Украины в период национализации "ПриватБанка". Видимо, по версии Суркисов, Порошенко в своем шантаже действовал сообща как минимум с Гонтаревой.

Судя по обнародованному скриншоту с сайта Английского суда, Валерия Гонтарева в курсе предъявленного иска, поскольку уже выбрала себе юридического представителя по этому делу – юридическую компанию WilliamGrace.

Что интересно, ни Петр Порошенко, ни Валерия Гонтарева никак не комментируют поданный иск, что выглядит несколько странно для украинского политика, который обычно любую претензию в свой адрес мгновенно называет политически мотивированной. Тем не менее молчание длиною в почти восемь месяцев уже выглядит как боязнь сказать лишнего, а значит, требования к политикам вполне могут быть небеспочвенны.

Для ответа на вопрос, при чем тут г-жа Гонтарева, следует задаться другим вопросом – а мог ли Петр Порошенко, будучи президентом Украины, дать вводную Валерии Гонтаревой как главе Нацбанка запустить процесс изъятия денег у условных компаний Суркисов? И ответ на этот вопрос, как ни странно, может быть утвердительным.

Как утверждается в СМИ, Валерия Гонтарева является давним бизнес-партнером Петра Порошенко и, в частности, управляла компанией по управлению активами, которая помогала вести дела его предприятиям. Именно Петру Порошенко г-жа Гонтарева обязана креслом главы Нацбанка. Финансовая группа ICU, в которой г-жа Гонтарева проработала аккурат семь лет вплоть до назначения на должность главы Нацбанка Украины, разрабатывала продажу бизнеса Порошенко – компании Roshen. Даже после завершения каденции Гонтаревой о ее теплых отношениях с Порошенко говорит масса публикаций в СМИ – они хвалят друг друга, Порошенко летит в Лондон с супругой поддержать Гонтареву в больнице.

В истории национализации "ПриватБанка" есть весьма интересный эпизод тесного взаимодействия г-жи Гонтаревой и г-на Порошенко. 18 декабря 2016 года Совет национальной безопасности Украины по инициативе Валерии Гонтаревой принимает решение "О безотлагательных мерах относительно обеспечения национальной безопасности Украины в экономической сфере и защите интересов вкладчиков", которое Петр Порошенко вводит в действие своим указом №560/2016.

Согласно этому решению, СНБО принимает к сведению доклад г-жи Гонтаревой о необходимости национализации "ПриватБанка" и рекомендует правительству Украины национализировать банк на условиях, предложенных Нацбанком.

Пикантность этого решения заключается в том, что процедура национализации банков не требует принятия никаких решений СНБО. Президент не мог не знать этого и потому был вправе не вводить такое решение в действие даже после его принятия СНБО. Следовательно, факт введения этого решения в действие Петром Порошенко может говорить о том, что г-жа Гонтарева инициировала это решение по указанию тогдашнего президента Украины.

Таким образом, характер и история личных и деловых взаимоотношений Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой, степень вовлеченности последней в бизнес-интересы первого говорят о том, что г-н Порошенко вполне мог давать г-же Гонтаревой чувствительные вводные, которые оставались за кадром официальных пресс-релизов их аппаратов.

Второй важный момент – это сумма изъятых у шести британских компаний Суркисов денег, которая в общей сумме составляет порядка $350 млн "тела" депозита и насчитанных процентов. Технически шесть британских компаний Суркисов были лишены средств из-за признания их связанными с акционерами "ПриватБанка". Соответствующее решение специальная комиссия Нацбанка Украины приняла 13 декабря 2016 года.

Огромную сомнительность этого решения детально разложил Владимир Фесенко. Вкратце, абсурдность такого решения состоит в его искусственной избирательности, полной необоснованности и элементарном неумении (или нежелании) посчитать долю участия Игоря Суркиса в акционерном капитале телеканала "1+1". Однако это решение повлекло за собой реальную утрату собственником своих законных средств.

Принявшую указанное решение комиссию Нацбанка возглавляла заместитель г-жи Гонтаревой Катерина Рожкова, а в состав комиссии входили заместитель главы Нацбанка Яков Смолий, а также начальники профильных подразделений центробанка – департамента банковского надзора, юридического департамента, департамента инспекционных проверок банков, управления мониторинга связанных с банками лиц, т.е. чрезвычайно грамотные специалисты своего дела.

Следовательно, с учетом высочайшей профессиональной квалификации, члены указанной комиссии не могли не понимать, что они принимают избирательное и совершенно необоснованное решение.

На практике в Украине принятие такого решения без ведома руководителя государственного органа представляется фантастикой: чиновник любого ранга и достатка скорее уволится или хотя бы заболеет – лишь бы не участвовать в принятии такого рода решений. Конечно, исключением может быть либо личная заинтересованность, либо давление со стороны руководства. Таким образом, крайне маловероятно, что шесть британских компаний Суркисов были признаны связанными с акционерами "ПриватБанка" без ведома или вводной со стороны Валерии Гонтаревой.

Несколько перечисленных выше фактов однозначно говорят о том, что Петр Порошенко не мог шантажировать Суркисов в одиночку. Если таковой шантаж и был (что еще следует доказать в Английском суде), то г-н Порошенко не обошелся без сообщников, круг которых еще предстоит выяснить.

Источник: "ГОРДОН"