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Малюська попросил срочно принять закон, который предотвратит взыскание 10 млрд грн в пользу компаний Суркисов

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что не может молча наблюдать, как "воруют деньги и уничтожают доверие к судам", потому что Государственная исполнительная служба, которая будет выполнять решение о взыскании с "ПриватБанка" $350 млн в пользу компаний братьев Григория и Игоря Суркисов, находится в системе Минюста.

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Малюська: У нас счет идет даже не на дни, а на часы
Малюська: У нас счет идет даже не на дни, а на часы
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська просит внести изменения в закон об исполнительном производстве, чтобы не допустить злоупотребления обеспечением иска. Об этом он написал в Facebook 4 сентября. 

"Печерский районный суд (судья Вовк) вынес решение, по которому с "ПриватБанка" в пользу шести "британских" компаний, аффилированных с братьями [бизнесменами Григорием и Игорем] Суркисами, должно быть взыскано около 10 млрд грн. Постановление – незаконное, наглое и глупое, о чем уже много было сказано", – подчеркнул министр.

Так как судебные решения являются обязательными для исполнения, а ожидать рассмотрения апелляции и кассации долго и положительный результат рассмотрения не гарантирован, Малюська обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой срочно принять закон, который предотвратит выплату Суркисам.

"Мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления. Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", – отметил Малюська.

Он заявил, что "отобрать у "ПриватБанка" 10 млрд грн – это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета. 

"Я не хочу молчать и наблюдать, как воруют деньги и уничтожают доверие к судам. Особенно моими руками. Напомню: Государственная исполнительная служба – в системе Минюста", – написал Малюська.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1223866214660765&id=100011121947008

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал "ПриватБанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 20122014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный "ПриватБанк" выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. 6 августа компании увеличили размер иска до $350 млн, пишет НВ

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение о взыскании с государственного "ПриватБанка" $350 млн (около 10 млрд грн) в пользу компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. Министерство финансов Украины не согласно с определением суда и готовит апелляцию.

Теги: Григорий Суркис, Министерство юстиции, Игорь Суркис, ПриватБанк, суды, исполнительная служба, Денис Малюська
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