Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – опрос

41% украинцев, опрошенных Социологической группой "Рейтинг", заявили, что доверяют главе государства Владимиру Зеленскому.

Зеленскому украинцы доверяют больше всех остальных политиков, представленных в опросе Фото: EPA

53% украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", опубликованный 16 сентября.

41% опрошенных заявили, что доверяют главе государства.

Недоверие к бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману испытывают 62% (доверяют 23%). Сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко не доверяют 54% (доверяет 21%), главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову – 47% (доверяют 22%), киевскому мэру Виталию Кличко – 64% (доверяют 22%), главе "Батьківщини" Юлии Тимошенко – 74% (доверяют 18%), пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – 76% (доверяют 18%), а премьер-министру Денису Шмыгалю – 57% (доверяют 10%).

При этом 22% опрошенных заявили, что не знают, кто такие Разумков и Шмыгаль, а 15% не знают Бойко.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 3-го по 6 сентября. Аудитория – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность – 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.