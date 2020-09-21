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На выборах президента Украины Зеленского готовы поддержать почти 32% украинцев – опрос

Вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским во второй тур выборов главы государства сейчас прошел бы его предшественник, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Порошенко готовы поддержать 18,9% украинцев
Порошенко готовы поддержать 18,9% украинцев
Фото: ЕРА

Если бы выборы президента Украины прошли в середине сентября, то наибольшее количество голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 21 сентября.

По данным КМИС, Зеленского готовы поддержать 31,8% опрошенных, которые определились с выбором.

Вместе с нынешним президентом во второй тур прошел бы его предшественник на посту главы государства, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которого готовы поддержать 18,9% украинцев.

Еще 13,3% респондентов проголосовали бы за сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 9,8% – за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко, 6,8% – за экс-главу СБУ и председателя партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 6% – за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,9% – за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 2,3% – за экс-нардепа Александра Вилкула.

Другие кандидаты в сумме набрали бы 6,1% голосов избирателей.

Опрос проводился с 12-го по 16 сентября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, за исключением оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4% – для показателей, близких к 10%.

В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Петр Порошенко, Украина, выборы, соцопрос, Владимир Зеленский, КМИС
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