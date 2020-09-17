На местных выборах суммарный рейтинг представленных в Верховной Раде партий составляет 50% – опрос

Суммарный парламентский рейтинг представленных в Верховной Раде партий составляет 71,7%, сообщает Социологическая группа "Рейтинг".

По сравнению с парламентскими рейтингами партий наиболее ощутимые электоральные потери на местном уровне несет "Слуга народа" Фото: depositphotos.com

На местных выборах суммарный агрегированный рейтинг представленных в Верховной Раде партий составляет 50%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 17 сентября.

При этом, как отмечают социологи, суммарный парламентский рейтинг представленных в Раде политических сил – 71,7%.

По сравнению с парламентскими рейтингами партий наиболее ощутимые электоральные потери на местном уровне несет "Слуга народа" – 25,7% парламентского рейтинга против 16% местного.

У "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 16,7% против 11,9%, "Европейской солидарности – 15,6% против 11,3%, "Батьківщини" – 9,4% против 8,2%, "Голоса" – 4,3% против 2,2%, партии "Сила и честь" – 4% против 1,5%.

В то же время социологи отмечают рост поддержки у партий "За майбутнє", УДАР и "Пропозиція".

Опрос проводился с 12-го по 15 сентября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.