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Богдан: Я говорю Зеленскому: "У тебя перед первым туром первый рейтинг. Если предложить конкурентам заплатить по $500 млн, чтобы ты снялся, они согласятся"

И перед первым, и перед вторым туром президентских выборов в 2019 году коллеги шутя предлагали Владимиру Зеленскому сняться с гонки, утверждая, что соперники готовы заплатить за это огромные деньги. Зеленский реагировал на это серьезно, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 году
Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 году
Фото: ЕРА

Когда до выборов президента Украины весной 2019 года оставалось несколько дней, друзья и коллеги подшучивали над фаворитом кампании, художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, предлагая ему сняться с гонки. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона", рассказал бывший глава ОП Андрей Богдан.

"Мы собирались узким кругом: человек шесть – восемь. И я говорю: "Вот смотри: у тебя первый рейтинг в стране перед первым туром. Проходят двое во второй тур. Если номеру два и номеру три предложить заплатить большие суммы – ну, скажем, по 500 миллионов долларов, чтобы ты снялся, я думаю, они согласятся". Он отказался. Ну, это шутка была", – поделился историей Богдан.

Он не исключает, что если бы такое предложение прозвучало всерьез, соперники Зеленского на него согласились бы.

Богдан напомнил, что по закону, если участник выборов снимается меньше чем за неделю до второго тура, то его конкурент становится президентом.

"Я говорю: "Семь дней осталось. Завтра ты снимаешься с выборов. (Это я пошутил). Снялся, я думаю, 2–3 миллиарда долларов твой оппонент готов бы был дать, какой-то бизнес переписать". Ну и все: не надо выборов никаких, он автоматически становится [президентом]. Живи и кайфуй", – сказал он.

Однако Зеленский, по его словам, среагировал серьезно: "Нет! Ты что!? Вообще о чем ты?"

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. У Зеленского было 30,24% голосов, у пятого президента страны Петра Порошенко, который баллотировался на второй срок, – 15,95%, за лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% украинских избирателей. Зеленский и Порошенко вышли во второй тур, в котором победу одержал худрук "Квартала 95".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, рейтинг, деньги, Владимир Зеленский, выборы президента Украины 2019, Андрей Богдан
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