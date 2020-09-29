Нардеп от "Голоса" Рудик заразилась коронавирусом

Народный депутат от "Голоса" и глава партии Кира Рудик сообщила, что получила положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Народный депутат от фракции "Голос" и глава партии Кира Рудик сообщила 29 сентября в Facebook, что заразилась коронавирусом.

"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера", – написала она.

Рудик отметила, что все члены команды политсилы, которые с ней общались 25 сентября, тоже сдали тесты.

"Обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично", – добавила она.

31 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в Раде переболели или продолжают болеть COVID-19 23 нардепа, а также семь сотрудников аппарата парламента.

В сентябре COVID-19 переболели лидер "Батьківщини" нардеп Юлия Тимошенко и нардеп от этой фракции Иван Крулько.