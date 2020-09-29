В Украине сократилось число регионов, не готовых к ослаблению карантина

Из числа украинских регионов, которые не готовы к ослаблению карантина из-за COVID-19, Минздрав исключил Херсонскую область.

К смягчению карантина в Украине готовы только две области – Херсонская и Кировоградская Фото: ЕРА

В Украине по состоянию на 29 сентября к смягчению введенных из-за коронавируса ограничений не готовы 22 области и Киев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

Эти регионы имеют превышенный показатель заболевших COVID-19 – более 40 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Тернопольской (339,3), Черновицкой (191,1) и Харьковской (171,5) областях.

28 сентября в списке не готовых к карантину было на одну область больше, однако в Херсонской области заболеваемость снизилась до приемлемого показателя (39,2).

Таким образом, к смягчению карантина в Украине готовы только две области – Херсонская и Кировоградская.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

По состоянию на 29 сентября в Украине зарегистрировано 204 932 случая инфицирования коронавирусом, из них 3627 случаев – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4065 больных COVID-19, выздоровело 90 250 пациентов.