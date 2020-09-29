Жена первого заммэра Ирпеня родила сына и скончалась от COVID-19

По данным ТСН, инфицированная коронавирусом жена первого заместителя мэра Ирпеня Наталья Маркушина умерла в Германии.

24 сентября скончалась инфицированная коронавирусом Наталья Маркушина, жена первого заместителя ирпенского городского головы Александра Маркушина. Об этом информировал сайт горсовета Ирпеня.

"Сегодня отошла в вечность светлый человек, молодая мать, любящая жена – Наталья Маркушина (Бадрудинова). В Ирпене ее знали как грамотного нотариуса и профессионала", – говорится в сообщении.

Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк отметил в Facebook, что перед смертью Маркушина родила.

"Наталья Александровна ценой своей жизни подарила жизнь своему сыну", – написал он.

По данным ТСН, 34-летняя жена заммэра Ирпеня скончалась в немецкой клинике от последствий COVID-19.

Маркушина инфицировалась коронавирусом на последнем месяце беременности. Родила она в роддоме в Киеве, куда ее привезли в тяжелом состоянии. Когда ее здоровье еще больше ухудшилось, ее перевели на аппарат искусственной вентиляции легких, через три недели в бессознательном состоянии отправили в немецкую клинику. Спустя 10 дней она скончалась.

Новорожденный сын Маркушиной находится в удовлетворительном состоянии, отмечает ТСН.

По состоянию на 29 сентября в Украине зарегистрировано 204 932 случая инфицирования коронавирусом (в Киевской области – 8996), из них 3627 случаев – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4065 больных COVID-19, выздоровело 90 250 пациентов.