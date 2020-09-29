В двух регионах Украины за сутки зарегистрировали более чем по 400 случаев COVID-19 – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у 426 жителей Харьковской области и у 416 киевлян.

Глава Минздрава сообщил о более чем 46 тыс. тестирований за сутки Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине сразу два региона превысили показатель в 400 выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции. Об этом 29 сентября сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 426 (в том числе в Харькове – 349), в Киеве – 416 случаев, Одесской области – 271 случай (в том числе в Одессе – 136), Днепропетровской области – 200 случаев, в том числе в Днепре – 172 случая", – сказал министр.

По данным Степанова, за сутки в Украине сделали 46 165 тестирований на коронавирус, из них 24 168 – методом ПЦР.

По состоянию на 29 сентября в Украине зарегистрировано 204 932 случая инфицирования коронавирусом, из них 3627 случаев – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4065 больных COVID-19, выздоровело 90 250 пациентов.