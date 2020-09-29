"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом

Супруг участницы шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Алены Шоптенко украинский бизнесмен Алексей Иванов вслед за женой заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 29 сентября в Instagram.
"Когда ПЦР жены показал положительный результат, я поматерился и самоизолировался. Через сутки, проснувшись утром, почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни – и я гордый обладатель бумажки с надписью "выявлено", – сообщил Иванов.
Супруг Шоптенко не стал описывать симптомы заболевания, отметив, что пропустить их невозможно. Он также посоветовал подписчикам заранее предусмотреть алгоритм действий на случай, если результаты теста окажутся положительными.
"Даже если у вас пропадает обоняние, старайтесь сохранять чувство юмора и критическое мышление!" – резюмировал он.
Отвечая на вопросы подписчиков о самочувствии сына Алексея, Иванов отметил, что ребенок "не дает карантину быть скучным и ленивым".
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Ладно. Вот вам пост про короновирус. А то что ж я за блогер такой. * * Начнём с моего любимого правила: * * «Будут бить — будем плакать, будут (матерное слово означающее половой акт) — будем ногами ёрзать» * * Ну вот такое у меня было отношение к короновирусу. Я, конечно, мечтал быть последним переболевшим на планете, но и тут не вышло побыть особенным. Так что когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался. Через сутки проснувшись утром я почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни и... я гордый обладатель бумажки с надписью «выявлено». * * Дальше я обзвонил всех, с кем близко контактировал, и впервые, наверное, люди вокруг радовались, что я не очень контактный человек. За исключением нескольких личных встреч, где у меня просили повышение зарплаты. Ну говорил же я вам, что такие разговоры до добра не доведут. * * Буду честен. Вообще нет смысла задавать вопрос о симптомах. Вы, конечно, не поверите, но в 99% случаев вы не пропустите. А если пропустите — счастье вам! Потому что мне кажется, что все что кажется логичным — это не корона. А вот когда вы начинаете задавать себе вопрос «что за хрень со мной происходит?!» вот тогда точно сдавайте анализ. * * Схему лечения писать тоже нет смысла, столько написано уже... но почему-то все равно никто не знает что лечить и как. Лечение симптоматическое, а о симптомах можно перечитать абзац выше. * * Единственное, вместо драматических строк дам один совет: смоделируйте в голове, что у вас в руках положительный тест и подумайте знаете ли вы что будете делать и куда звонить. Заранее продуманная логистика, уменьшает панику и облегчает жизнь. * * Вот и вся моя история про короновирус, которую и так пора заканчивать, потому что учитывая, сколько я пью жидкости, скоро я опять вынужден буду отложить телефон. * * Всех адептов теории заговора приглашаю в свои крепкие объятия. Готов подышать на каждого. А остальные, пожалуйста, берегите себя, будьте счастливы и материально обеспечены. * * Ну и чтобы там ни было, даже если у вас пропадает обоняние, старайтесь сохранять чувство юмора и критическое мышление!
Шоптенко и Иванов поженились осенью 2016 года. Летом 2018 года у пары родился сын.
Шоптенко сообщила о заражении коронавирусом 27 сентября 2020 года. Ее партнер по танцам певец Олег Винник также заявил, что заболел COVID-19. Из-за болезни пара не вышла на паркет в пятом эфире проекта.
По состоянию на 29 сентября в Украине зарегистрировано 204 932 случая инфицирования коронавирусом, из них 3627 случаев – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4065 больных COVID-19, выздоровело 90 250 пациентов.