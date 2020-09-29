Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2020
 
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"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом

Супруг заболевшей COVID-19 участницы "Танцев со звездами" на "1+1" Алены Шоптенко украинский предприниматель Алексей Иванов сдал положительный тест на коронавирус.

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Шоптенко и Иванов заразились коронавирусом
Шоптенко и Иванов заразились коронавирусом
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Супруг участницы шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Алены Шоптенко украинский бизнесмен Алексей Иванов вслед за женой заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 29 сентября в Instagram. 

"Когда ПЦР жены показал положительный результат, я поматерился и самоизолировался. Через сутки, проснувшись утром, почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни – и я гордый обладатель бумажки с надписью "выявлено", – сообщил Иванов.

Супруг Шоптенко не стал описывать симптомы заболевания, отметив, что пропустить их невозможно. Он также посоветовал подписчикам заранее предусмотреть алгоритм действий на случай, если результаты теста окажутся положительными. 

аже если у вас пропадает обоняние, старайтесь сохранять чувство юмора и критическое мышление!" – резюмировал он. 

Отвечая на вопросы подписчиков о самочувствии сына Алексея, Иванов отметил, что ребенок "не дает карантину быть скучным и ленивым". 

Шоптенко и Иванов поженились осенью 2016 года. Летом 2018 года у пары родился сын.

Шоптенко сообщила о заражении коронавирусом 27 сентября 2020 года. Ее партнер по танцам певец Олег Винник также заявил, что заболел COVID-19. Из-за болезни пара не вышла на паркет в пятом эфире проекта. 

По состоянию на 29 сентября в Украине зарегистрировано 204 932 случая инфицирования коронавирусом, из них 3627 случаев – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4065 больных COVID-19, выздоровело 90 250 пациентов.

Теги: Алена Шоптенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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