Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже

По словам украинской певицы Камалии, у ее мужа бизнесмена Мохаммада Захура, заразившегося коронавирусом в начале сентябре, в настоящее время поражено 40% поверхности легких.

Камалия о Захуре: Если не станет лучше до пятницы, госпитализация неизбежна! Фото: Kamaliya Zahoor / Facebook

Украинская певица Камалия 23 сентября на своей странице в Facebook заявила, что спустя 18 дней после того, как ее семья заразилась коронавирусом, чувствует себя подавленно.

"Захуру сегодня стало хуже, компьютерная томография показала до 40% поражения легких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, госпитализация неизбежна!" – рассказала она.

О том, что она и ее семья заболели COVID-19, Камалия сообщила 11 сентября. Певица подчеркнула, что опасность заболевания заключается в том, что его сперва воспринимают как простуду, продолжая инфицировать окружающих.

18 сентября артистка сообщила, что ее супруг консультировался с зарубежными медиками и пришел к выводу, что украинские врачи назначили им правильное лечение.

Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Вместе с супругом она воспитывает двух дочерей – Мирабеллу и Арабеллу (2013).

По состоянию на 24 сентября в Украине зарегистрированы 188 106 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали 3757 человек.