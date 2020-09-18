"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы

По словам украинской певицы Камалии, ее супруг бизнесмен Мохаммад Захур после того, как их семья заразилась коронавирусом, консультировался не только с украинскими, но и с зарубежными докторами.

Заразившаяся коронавирусом украинская певица Камалия 18 сентября в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена вместе со своим супругом бизнесменом Махаммадом Захуром в компании лечащих врачей Александровской больницы в Киеве.

По словам артистки, ее муж, который также болен COVID-19, одновременно консультировался не только с украинскими, но и с зарубежными медиками по поводу методов лечения.

"Мой муж достаточно скептичен. Захур проконсультировался со специалистами из Нью-Йорка, Лондона, Пакистана, Москвы. Зато теперь с уверенностью говорит, что в Украине лечение назначают правильно!" – написала артистка.

О том, что она и ее семья заболела COVID-19, Камалия сообщила 11 сентября. Певица подчеркнула, что опасность заболевания заключается в том, что его сперва воспринимают как простуду, продолжая инфицировать окружающих.

Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Вместе с супругом она воспитывает двух дочерей – Мирабеллу и Арабеллу (2013).

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.