Камалия заразилась коронавирусом

Украинская певица Камалия сообщила, что соблюдала все правила карантина, но это не уберегло ее от заражения коронавирусом.

Камалия: И наш дом не миновал COVID-19 Фото: kamaliyaofficial / Instagram

Украинская певица Камалия 11 сентября на своей странице в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.

"Вот и наш дом не миновал COVID-19. Скажу откровенно: раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже стали болеть уже друзья, теперь [заболела] и наша семья", – написала артистка.

Камалия подчеркнула, что опасность заболевания заключается в том, что его сперва воспринимают как простуду, продолжая инфицировать окружающих.

Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Ее супруг – бизнесмен Мохаммад Захур. Пара воспитывает двух дочерей – Мирабеллу и Арабеллу (2013).