Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2020
 
Новости

У Винника и Шоптенко диагностировали COVID-19

Украинский певец Олег Винник и хореограф Алена Шоптенко, которые вместе танцуют на шоу "Танцы со звездами" на "1+1", заразились коронавирусом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Винник и Шоптенко поблагодарили поклонников за поддержку
Винник и Шоптенко поблагодарили поклонников за поддержку
Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Украинский певец Олег Винник и хореограф Алена Шоптенко не танцевали в пятом эфире седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1", поскольку плохо себя чувствовали в связи с COVID-19.

"Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела в виду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо вам за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств!" – написала Шоптенко в Instagram.

"Друзья, спасибо всем за вашу искреннюю любовь и поддержку! К сожалению, из-за COVID-19 мы с Аленой не смогли танцевать для вас. Знаем, как вы нас ждали, и благодарим за то, что отдали за нас свои голоса. Болезнь настигла неожиданно, пока мы активно лечимся. Берегите себя и будьте здоровы!" – написал в Instagram Винник.

Проект "Танцы со звездами" стартовал 30 августа на "1+1".

К утру 28 сентября в Украине подтвержден 2671 случай коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 37 человек. Выздоровел за сутки 571 пациент. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели.

Теги: болезнь, Олег Винник, шоу, танцы, Алена Шоптенко, Танцы со звездами, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Вторая волна коронавируса. Что происходит в ключевых странах мира и как они защищаются. Главное
Вторая волна коронавируса. Что происходит в ключевых странах мира и как они защищаются. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные
Елена КРАВЧЕНКО
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
82-летний Хопкинс показал сад с розами
82-летний Хопкинс показал сад с розами
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
  Franchise. Трэвис Скотт, M.I.A. и Young Thug выпустили клип. Видео
  Franchise. Трэвис Скотт, M.I.A. и Young Thug выпустили клип. Видео
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
  Арзуманян покинул "Танцы со звездами"
  Арзуманян покинул "Танцы со звездами"
У Винника и Шоптенко диагностировали COVID-19
У Винника и Шоптенко диагностировали COVID-19
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые станут родителями
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые станут родителями
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS