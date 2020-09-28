У Винника и Шоптенко диагностировали COVID-19

Украинский певец Олег Винник и хореограф Алена Шоптенко, которые вместе танцуют на шоу "Танцы со звездами" на "1+1", заразились коронавирусом.

Украинский певец Олег Винник и хореограф Алена Шоптенко не танцевали в пятом эфире седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1", поскольку плохо себя чувствовали в связи с COVID-19.

"Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела в виду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо вам за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств!" – написала Шоптенко в Instagram.

"Друзья, спасибо всем за вашу искреннюю любовь и поддержку! К сожалению, из-за COVID-19 мы с Аленой не смогли танцевать для вас. Знаем, как вы нас ждали, и благодарим за то, что отдали за нас свои голоса. Болезнь настигла неожиданно, пока мы активно лечимся. Берегите себя и будьте здоровы!" – написал в Instagram Винник.

Проект "Танцы со звездами" стартовал 30 августа на "1+1".

К утру 28 сентября в Украине подтвержден 2671 случай коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 37 человек. Выздоровел за сутки 571 пациент.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели.