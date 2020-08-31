Винник: В танцах преодолеваются страхи, барьеры и комплексы

Украинский певец Олег Винник обнародовал видео своего выступления с хореографом Аленой Шоптенко на проекте "Танцы со звездами" на "1+1".

Винник: Если вы, как и я, считаете, что танцы – это очень сложно, все равно танцуйте! Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Украинский певец Олег Винник на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от первого эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1", участником которого он стал.

"Вывод первого эфира: даже если вы, как и я, считаете, что танцы – это очень сложно, все равно танцуйте! В танцах преодолеваются страхи, барьеры и комплексы", – написал он.

Проект "Танцы со звездами"" стартовал 30 августа на "1+1".

Винник и Шоптенко танцевали танго под арию из мюзикла "Призрак оперы".

31 июля Виннику исполнилось 46 лет. Свою карьеру он начинал в Германии, пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сольную карьеру в Украине Олег Винник начал в 2011 году.