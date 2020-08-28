Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"

Организаторы шоу "Танцы со звездами" на "1+1" обнародовали имя одного из ведущих шоу, в обязанности которого входит встреча гостей на так называемом звездном балконе после выступления на паркете.

Ведущей звездного балкона во время премьеры шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" станет украинская певица Наталья Могилевская. Об этом сообщается на странице организаторов шоу в Instagram.

"В это воскресенье певица будет встречать пары после выступления, чтобы расспросить о пережитых эмоциях во время дебютного танца", – говорится в анонсе.

Ранее участие в проекте подтвердили 14 звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут, которая 23 августа сообщила, что получила положительный результат на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.

28 августа хореограф проекта Ксения Горб пожелала Фреймут "порадовать зрителей первым танцем".

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.