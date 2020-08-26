Могилевская поделилась снимком из гримерки

Украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанное в гримерке.
На снимке певица запечатлена сидящей перед зеркалом после выступления.
"Люблю возвращаться в гримерную и с чувством приятной усталости снимать украшения, постепенно превращаясь в обычную девушку, которая, как и все, живет со своими мыслями, переживаниями и мечтами", – написала она.
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Как я люблю возвращаться в гримерную и с чувством приятнои * усталости снимать украшения, постепенно превращаясь в обычную девушку, которая также как и все живет со своими мыслями, переживаниями и мечтами...иногда несбыточными У вас есть поступки о которых вы жалеете? Если у вас была возможность, поменяли бы что-то в своеи * жизни или оставили так как есть? О чем мечтаете? #могилевская #легендаалексеевна #мысли #всемхорошеговечера
В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году.
В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.