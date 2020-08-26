Могилевская поделилась снимком из гримерки

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как после выступления превращается в "обычную девушку со своими переживаниями".

Украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанное в гримерке.

На снимке певица запечатлена сидящей перед зеркалом после выступления.

"Люблю возвращаться в гримерную и с чувством приятной усталости снимать украшения, постепенно превращаясь в обычную девушку, которая, как и все, живет со своими мыслями, переживаниями и мечтами", – написала она.

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году.

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.