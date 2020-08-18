Могилевская позировала в клетке с полуобнаженным мужчиной. Фото

Украинская певица Наталья Могилевская разместила в сети черно-белые снимки, на которых запечатлена в металлической клетке с полуобнаженным мужчиной.

В мае Могилевская заявила, что начинает жизнь с белого листа, а в июле стала блондинкой Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Украинская певица Наталья Могилевская 18 августа разместила на своей странице в Facebook серию черно-белых фотографий, сделанных во время празднования ее дня рождения.

На обнародованных снимках певица запечатлена в клетке в компании полуобнаженного мужчины, который позирует спиной к камере.

"Закулисье белой вечеринки", – подписала публикацию певица.

Ранее певица поделилась в сети фотографиями со своего дня рождения, на которых запечатлена в компании звезд украинского шоу-бизнеса, посетивших вечеринку в белых нарядах.

По словам украинской писательницы Лады Лузиной, согласно протоколу, все гости Могилевской "должны были прийти в белом по случаю появления на свет новоявленной блондинки" – Могилевская сменила цвет волос в июле, накануне релиза клипа на песню "Белый самолет".

В мае певица заявила, что начинает жизнь с белого листа.