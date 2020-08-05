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05 августа, 2020
 
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Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото

Украинская певица Наталья Могилевская разместила в сети снимки, сделанные во время празднования дня рождения – 2 августа ей исполнилось 45 лет.

Могилевская отпраздновала 45-летие
Могилевская отпраздновала 45-летие
Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Украинская певица Наталья Могилевская обнародовала на своей странице в Facebook фотографии, на которых запечатлена в компании звезд украинского шоу-бизнеса, которые пришли поздравить ее с днем рождения – 2 августе певице исполнилось 45 лет. 

икогда не поздно начать с белого чистого листа, особенно если с тобой твои друзья", – подписала публикацию певица. 

https://www.facebook.com/mogylevskaya/posts/3449225388455826

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. 

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.

Теги: Украина, Наталья Могилевская, Оля Полякова, певица
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