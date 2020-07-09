"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась снимком в образе для клипа "Белый самолет".

Украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со светлыми распущенными волосами.

"Белый самолет рулит на взлет! До премьеры осталось шесть дней", – сообщила она о грядущей премьере клипа на трек "Белый самолет".

Певица попросила поклонников оценить ее образ.

"Признавайтесь честно, вам не кажется, что платье слишком короткое?" – спросила она.

"Платье отличное, ножки шикарные, грех не показывать", – ответила julia_fonluit_skardova.

"Отличное платье!!! Ножки вау! Прическа!!! Нова нова нова!" – прокомментировала aleksandrapushinababenko.

Ранее Могилевская крупным планом показала портретный снимок с новым цветом волос – блонд. Ее натуральные волосы русые.

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.