"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье

Украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со светлыми распущенными волосами.
"Белый самолет рулит на взлет! До премьеры осталось шесть дней", – сообщила она о грядущей премьере клипа на трек "Белый самолет".
Певица попросила поклонников оценить ее образ.
"Признавайтесь честно, вам не кажется, что платье слишком короткое?" – спросила она.
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Белыи * самолет рулит на взлет! * До премьеры осталось 6 днеи * * 14.07 ловите! Кто жаловался, что этим летом мало песен, которые поют все? * * Итак, начинаем отсчет: лети-лети Пилот !!!! Ps. Признаваи * тесть честно, вам не кажется что платье слишком короткое? * Cover: Creative producer: @german.nenov Photo: @alexandrporubaymykh Assistant Producer: @igor_belaskiy Artist Manager: @annav_vetrova Style: @gibshman Props: @gamsheeva_decor Mua: @kris_tina_m_ Design: @big_lewkowski #ясядувбелыи * самолет #новыи * хит #премьера #direcredbygermannenov #createdbygermannenov
"Платье отличное, ножки шикарные, грех не показывать", – ответила julia_fonluit_skardova.
"Отличное платье!!! Ножки вау! Прическа!!! Нова нова нова!" – прокомментировала aleksandrapushinababenko.
Ранее Могилевская крупным планом показала портретный снимок с новым цветом волос – блонд. Ее натуральные волосы русые.
В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.
В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.