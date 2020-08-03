Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем

Украинская певица Наталья Могилевская 2 августа отпраздновала 45-летний юбилей. Поздравить артистку с днем рождения пришли ее коллеги и представители из других сфер украинского шоу-бизнеса. Впечатлениями от праздника гости делились в своих микроблогах в Instagram.
Хореограф и партнер певицы по шоу "Танцы со звездами" Влад Яма обнародовал видео, показав выступление Могилевской на сцене. Именинница и гости вечеринки позируют в кадре в белых нарядах.
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Певица Оля Полякова выбрала для вечеринки наряд розового цвета – в разделе Stories на своей странице в Instagram она обнародовала серию снимком и видео, сделанных на юбилее у Могилевской.
Среди присутствующих на юбилее у Могилевской также был 90-летний танцор, народный артист Украины Григорий Чапкис, который дал гостям мастер-класс по хореографии.
В разделе Stories Могилевская поделилась фрагментом танца под руководством Чапкиса.
Экс-подопечный Могилевской певец Влад Дарвин посвятил ей на юбилее песню.
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На обнародованном видео среди гостей певицы можно увидеть экс-солистку группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву с мужем, певцом Dantes, певицу Камалию с мужем Мохаммадом Захуром, народную артистку Украины Нину Матвиенко и других.
В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году.
В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.