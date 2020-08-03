Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем

Украинской певице Наталье Могилевской 2 августа исполнилось 45 лет. Поздравить артистку пришли в том числе певица Оля Полякова и хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Большинство гостей были на празднике у Могилевской в нарядах белого цвета.

Гости пришли на юбилей к Могилевской в белых нарядах Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Украинская певица Наталья Могилевская 2 августа отпраздновала 45-летний юбилей. Поздравить артистку с днем рождения пришли ее коллеги и представители из других сфер украинского шоу-бизнеса. Впечатлениями от праздника гости делились в своих микроблогах в Instagram.

Хореограф и партнер певицы по шоу "Танцы со звездами" Влад Яма обнародовал видео, показав выступление Могилевской на сцене. Именинница и гости вечеринки позируют в кадре в белых нарядах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Dancing Queen Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 2 Авг 2020 в 12:14 PDT

Певица Оля Полякова выбрала для вечеринки наряд розового цвета – в разделе Stories на своей странице в Instagram она обнародовала серию снимком и видео, сделанных на юбилее у Могилевской.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram



Среди присутствующих на юбилее у Могилевской также был 90-летний танцор, народный артист Украины Григорий Чапкис, который дал гостям мастер-класс по хореографии.

В разделе Stories Могилевская поделилась фрагментом танца под руководством Чапкиса.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram/ Instagram



Экс-подопечный Могилевской певец Влад Дарвин посвятил ей на юбилее песню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Darwin (@darwinvlad) 2 Авг 2020 в 4:22 PDT

На обнародованном видео среди гостей певицы можно увидеть экс-солистку группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву с мужем, певцом Dantes, певицу Камалию с мужем Мохаммадом Захуром, народную артистку Украины Нину Матвиенко и других.

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году.

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.