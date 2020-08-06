Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом

По словам украинской писательницы Лады Лузиной, гости, которые были приглашены на празднование 45-летия украинской певицы Натальи Могилевской, подбирали наряды согласно протоколу.

Лузина: Гости по протоколу должны были прийти в белом Фото: Lada Luzina / Facebook

Украинская писательница Лада Лузина на своей странице в Facebook обнародовала фото, на котором запечатлена в наряде белого цвета на юбилее у певицы Натальи Могилевской.

"На дне рождения у Наташи Могилевской все гости по протоколу должны были прийти в белом по случаю появления на свет новоявленной блондинки", – рассказала писательница.

Могилевская превратилась в блондинку накануне релиза клипа на песню "Белый самолет". В мае певица заявила, что начинает жизнь с белого листа.

На дне рождения певицы большинство гостей были одеты в наряды белого цвета.

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.