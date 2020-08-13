"Такая крутышка!". аlyona alyona показала репетицию с партнером по шоу "Танцы со звездами"

Украинская рэп-исполнительница аlyona alyona показала, как проходит ее тренировка в зале вместе с хореографом Юрием Гуричем.

аlyona alyona: Скоро начнутся прямые эфиры, готовимся не покладая рук, а точнее – ног Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-исполнительница аlyona alyona, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", показала в Instagram подборку снимков из спортзала.

"Мама, я в телеке! Скоро начнутся прямые эфиры, готовимся не покладая рук, а точнее – ног. Обещаю вас удивлять!" – написала аlyona alyona.

На фото певица запечатлена со своим партнером Юрием Гуричем, а также еще одной танцовщицей, имени которой она не указала.

"Вау! Аленка, ты такая крутышка! Заметно, как ты похудела – похорошела!" – отметила подписчица furman_tanya.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года. Судьями проекта будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Свое участие в проекте, помимо alyona alyona, подтвердили певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), ерой шоу "Холостяк" на канале СТБ Сергей Мельник, звезда сериала "Бешеная свадьба" Арам Арзуманян, телеведущая Ольга Фреймут.

alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.