Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц

Украинский хореограф и участница "Танцев со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко 23 сентября в Instagram разместила совместное фото с двухлетним сыном Иваном.
На снимке танцовщица запечатлена в момент, когда, упершись руками в пол, пытается встать на голову, а сын в это время усаживается ей на спину.
"Отец показал сыну, как стоять на голове. Теперь сын учит меня. В общем, если бы попросили проиллюстрировать последний месяц моей жизни – это была бы именно эта фотография", – заявила Шоптенко.
В октябре 2016-го Шоптенко вышла замуж за совладельца библиотеки Botan Алексея Иванова. Летом 2018 года у пары родился сын Иван.
Это второй брак в биографии танцовщицы. Ранее она была замужем за коллегой Дмитрием Дикусаром.
В настоящее время Шоптенко принимает участие в проекте "Танцы со звездами", выступая в паре с певцом Олегом Винником.