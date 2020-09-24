Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Алена Шоптенко намекнула, что в последнее время ее жизнь перевернута с ног на голову.

Шоптенко: Отец показал сыну, как стоять на голове. Теперь сын учит меня Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф и участница "Танцев со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко 23 сентября в Instagram разместила совместное фото с двухлетним сыном Иваном.

На снимке танцовщица запечатлена в момент, когда, упершись руками в пол, пытается встать на голову, а сын в это время усаживается ей на спину.

"Отец показал сыну, как стоять на голове. Теперь сын учит меня. В общем, если бы попросили проиллюстрировать последний месяц моей жизни – это была бы именно эта фотография", – заявила Шоптенко.

В октябре 2016-го Шоптенко вышла замуж за совладельца библиотеки Botan Алексея Иванова. Летом 2018 года у пары родился сын Иван.

Это второй брак в биографии танцовщицы. Ранее она была замужем за коллегой Дмитрием Дикусаром.

В настоящее время Шоптенко принимает участие в проекте "Танцы со звездами", выступая в паре с певцом Олегом Винником.