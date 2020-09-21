"Молода вовчиця". Винник и Шоптенко станцевали на концерте певца в Житомире. Видео
Украинский певец Олег Винник и хореограф Алена Шоптенко станцевали пасодобль на шоу "Танцы со звездами" на "1+1" . Видео разместили на YouTube-канале проекта. "Я не мог себе даже представить, что когда-нибудь на своем сольном концерте под свою песню буду танцевать пасодобль с двукратной чемпионкой мира по бальным танцам. Это сюрприз для моих зрителей", – поделился Винник в Insagram. По оценкам судей и зрителей пара продолжила участие в проекте. Шоу покинула певица alyona alyona и Юрий Гурич.
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