Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Олег Винник показал фото, на которых обнимает свою партнершу по проекту, хореографа Алену Шоптенко. Пост он разместил в Instagram.
"Какие танцы хотели бы увидеть в нашем исполнении?" – спросил певец.
Среди ответов подписчиков были пасадобль, венский вальс, хип-хоп.
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Які танці хотіли б побачити у нашому виконанні? * #танціззірками * @fusekphoto
Проект "Танцы со звездами" стартовал 30 августа на "1+1". Судьями проекта являются прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.