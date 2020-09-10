Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1", певец Олег Винник обнародовал новую фотосессию с хореографом Аленой Шоптенко.

Винник: Какие танцы хотели бы увидеть в нашем исполнении?

Фото: olegg.vynnyk / Instagram