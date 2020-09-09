Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2020
 
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"Мистер Грей". Винник попытался отхлестать Кухар плеткой. Видео

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский певец Олег Винник во время второго эфира получил в подарок от судьи проекта Екатерины Кухар плетку.

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Винник станцевал ча-ча-ча и получил плетку в подарок
Винник станцевал ча-ча-ча и получил плетку в подарок
Скриншот: Танці з зірками / Facebook

Участник проекта "Танцы со звездами" на "1+1" украинский певец Олег Винник 6 сентября во время второго эфира шоу исполнил в паре со своей партнершей хореографом Аленой Шоптенко ча-ча-ча. Видеозапись выступления пары обнародована на YouTube-канале шоу "Танці з зірками"

Судья проекта Екатерина Кухар, оценивая выступления пары, вручила Виннику плетку. 

"Не смогла я удержаться, мистер Грей, и сегодня только холодное оружие", – анонсировала она свой подарок.

Принимая подарок из рук судьи, Винник попытался отхлестать Кухар плеткой пониже спины.

"Мне еще оценки ставить", – парировала она.

Пара Винник и Шоптенко получила от судей проекта за свое выступление 31 балл. 

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса. По итогам второго эфира шоу покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в  паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой. 

Кристиан Грей – главный герой эротического романа британской писательницы Эрики Джеймс "Пятьдесят оттенков серого". 

Теги: Олег Винник, Алена Шоптенко, Танцы со звездами, Екатерина Кухар
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