"Мистер Грей". Винник попытался отхлестать Кухар плеткой. Видео

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский певец Олег Винник во время второго эфира получил в подарок от судьи проекта Екатерины Кухар плетку.

Винник станцевал ча-ча-ча и получил плетку в подарок Скриншот: Танці з зірками / Facebook

Участник проекта "Танцы со звездами" на "1+1" украинский певец Олег Винник 6 сентября во время второго эфира шоу исполнил в паре со своей партнершей хореографом Аленой Шоптенко ча-ча-ча. Видеозапись выступления пары обнародована на YouTube-канале шоу "Танці з зірками".

Судья проекта Екатерина Кухар, оценивая выступления пары, вручила Виннику плетку.

"Не смогла я удержаться, мистер Грей, и сегодня только холодное оружие", – анонсировала она свой подарок.

Принимая подарок из рук судьи, Винник попытался отхлестать Кухар плеткой пониже спины.

"Мне еще оценки ставить", – парировала она.

Пара Винник и Шоптенко получила от судей проекта за свое выступление 31 балл.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса. По итогам второго эфира шоу покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

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