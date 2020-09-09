"Мистер Грей". Винник попытался отхлестать Кухар плеткой. Видео

Участник проекта "Танцы со звездами" на "1+1" украинский певец Олег Винник 6 сентября во время второго эфира шоу исполнил в паре со своей партнершей хореографом Аленой Шоптенко ча-ча-ча. Видеозапись выступления пары обнародована на YouTube-канале шоу "Танці з зірками".
Судья проекта Екатерина Кухар, оценивая выступления пары, вручила Виннику плетку.
"Не смогла я удержаться, мистер Грей, и сегодня только холодное оружие", – анонсировала она свой подарок.
Принимая подарок из рук судьи, Винник попытался отхлестать Кухар плеткой пониже спины.
"Мне еще оценки ставить", – парировала она.
Пара Винник и Шоптенко получила от судей проекта за свое выступление 31 балл.
Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса. По итогам второго эфира шоу покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
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