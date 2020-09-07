Танкович, выбывший из "Танцев со звездами", высказался о своей беременной партнерше Гвоздевой

Украинский шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович рассказал, как он изменился в сотрудничестве с хореографом Илоной Гвоздевой на проекте "Танцы со звездами" на "1+1".

Танкович об участии в шоу с Гвоздевой: Это немного быстрее, чем я планировал Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович и беременная танцовщица Илона Гвоздева по результатам оценок судей и зрительского голосования покинули шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Видео второго эфира опубликовали на канале проекта в YouTube.

"Спасибо огромное. Это немного быстрее, чем я планировал. Хотя иногда лучше яркий всплеск, чем долгая история. Я очень хочу сказать огромное спасибо Илоне. Из нас получилась замечательная пара. Илона – замечательный хореограф. Она смогла сделать так, что человек, который позавчера еще с трудом ходил, вдруг начал танцевать. Это абсолютная правда. Я действительно очень странно передвигаюсь. Мои движения иногда напоминают краба, которого выпустили на берег далеко от моря, где-то в лесу. Но она смогла сделать так, что я начал двигаться", – сказал он.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 30 августа. Участие в проекте принимали 14 звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певец Олег Винник, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. Во втором эфире судейское кресло также занимал шоумен Игорь Ласточкин.