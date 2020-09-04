"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку

30-летний актер Тарас Цимбалюк показал, как готовится ко второму эфиру шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Цимбалюк: Мы понимаем, что атмосфера на "Танцах" обостряется Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

30-летний украинский актер Тарас Цимбалюк показал в Instagram снимки, сделанные во время репетиции с его партнершей по проекту "Танцы со звездами" на 1+1", хореографом Яной Заец.

"Наши репетиции. Мы понимаем, что атмосфера на "Танцах" обостряется – послезавтра какая-то пара покинет проект... Поэтому все упорно работают", – написал он.

"Да, Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" – написала подписчица bugayova_olga_.

Тарас Цимбалюк известен по сериалам "Поймать Кайдаша" и "Крепостная".

Проект "Танцы со звездами" стартовал на "1+1" 30 августа. Певец Олег Винник, которого упомянули в комментарии, также принимает в этом шоу участие. Он танцует с хореографом Аленой Шоптенко.