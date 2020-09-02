Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2020
 
Новости

Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"

По словам судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влада Ямы, у него не повернется язык в резком тоне критиковать выступления слабых участников проекта, так как они кажутся ему милыми.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яма рассказал, кого из участников "Танцев со звездами" считает сильными, а кого слабыми
Яма рассказал, кого из участников "Танцев со звездами" считает сильными, а кого слабыми
Фото: vladyama_official / Instagraml

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Влад Яма в интервью "Фактам" назвал троих участников шоу, которые кажутся ему самыми слабыми.

По словам Ямы, таковыми являются певица alyona alyona, ведущий Дмитрий Танкович и лидер группы "Беz обмежень" Сергей Танчинец.

"Хотя при этом они все настолько душевные и милые, что, боюсь, язык не повернется общаться с ними в резком тоне", – признался Яма.

Он отметил, что средний уровень подготовки участников шоу достаточно высокий, назвав также имена троих самых сильных, по его мнению, участников проекта – в их числе оказались экс-участницы "ВИА Гры" Санта Димопулос и Надежда Мейхер, а также актер Тарас Цимбалюк.

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 30 августа. Участниками шоу заявлены 14 пар, среди которых певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.

Однако из-за COVID-19 участие в премьерном показе не принимала актриса Дарья Петрожицкая. Заразившаяся коронавирусом Фреймут демонстрировала танец в паре со своим партнером дистанционно.

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

Теги: Санта Димопулос, Надежда Мейхер, Влад Яма, Танцы со звездами, Тарас Цимбалюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Операции советских агентов во Франции по похищению лидеров белогвардейской эмиграции генералов Миллера и Кутепова
Записки бывшего подполковника КГБ: Операции советских агентов во Франции по похищению лидеров белогвардейской эмиграции генералов Миллера и Кутепова
Владимир ПОПОВ
  "Бахнули керосинчик в кастрик". Кому из политиков, журналистов и активистов сожгли авто за время президентства Зеленского. Список
  "Бахнули керосинчик в кастрик". Кому из политиков, журналистов и активистов сожгли авто за время президентства Зеленского. Список
Наталия ДВАЛИ
  Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться
  Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Клум снялась полностью обнаженной
Клум снялась полностью обнаженной
Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео
Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео
Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня
Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня
Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"
Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"
Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы
Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы
  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком
  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком
  What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
  What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости
74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости
"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах
"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах
Хайек накануне 54-летия продемонстрировала фигуру в купальнике и рассказала секрет стройности
Хайек накануне 54-летия продемонстрировала фигуру в купальнике и рассказала секрет стройности
"Вау, какая красивая упругая попа". Победительница "Холостяка 10" Ульянова выставила голые ягодицы
"Вау, какая красивая упругая попа". Победительница "Холостяка 10" Ульянова выставила голые ягодицы
Татум в образе феи рассказал о книге, которую написал во время карантина
Татум в образе феи рассказал о книге, которую написал во время карантина
"Лучезарная мама и милейшие дети". Экс-жена Остапчука отвела дочь в первый класс
"Лучезарная мама и милейшие дети". Экс-жена Остапчука отвела дочь в первый класс
Зюбина о Печерниковой: Хотела позвонить и признаться в любви. И не решилась.Теперь жалею
Зюбина о Печерниковой: Хотела позвонить и признаться в любви. И не решилась.Теперь жалею
"Прозрачное, как слеза, теплое, как борщ". Сумская позировала на фоне Красного моря
"Прозрачное, как слеза, теплое, как борщ". Сумская позировала на фоне Красного моря
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS