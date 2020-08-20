Яма рассказал, как заставить себя бегать

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореограф Влад Яма признался, что на свою первую пробежку вышел еще будучи старшеклассником.

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Влад Яма признался, что бег является для него медитацией. Об этом он рассказал 19 августа на своей странице в Instagram.

По словам Ямы, его четырехлетний сын Леон уже тоже совершает вместе с ним километровые забеги.

"А бегать вдвоем с женой – особенный кайф", – поделился опытом танцор. Яма подчеркнул, что впервые вышел на пробежку летом, после окончания девятого класса.

"Как заставить себя бегать?" – поинтересовались у него фолловеры.

"[Нужно] поставить цель", – посоветовал Яма.

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а сейчас является членом жюри этого проекта.

В 2014 году Яма женился, однако в течение нескольких лет скрывал подробности личной жизни. В 2015 году жена танцора Лилиана Яма родила сына Леона.