Яма рассказал, как заставить себя бегать

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Влад Яма признался, что бег является для него медитацией. Об этом он рассказал 19 августа на своей странице в Instagram.
По словам Ямы, его четырехлетний сын Леон уже тоже совершает вместе с ним километровые забеги.
"А бегать вдвоем с женой – особенный кайф", – поделился опытом танцор. Яма подчеркнул, что впервые вышел на пробежку летом, после окончания девятого класса.
"Как заставить себя бегать?" – поинтересовались у него фолловеры.
"[Нужно] поставить цель", – посоветовал Яма.
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Я обожнюю біг. * Для мене це своєрідна медитація. Можливість побути наодинці. Із собою. Із музикою. Із природою. Хоча бігти вдвох із дружиною - це взагалі особливий кайф) Наш чотирирічний Леон теж вже робить свій біговий кілометр. * Абсолютно вірю в те, що рух - це життя, а біг - це життя тривале і активне. Я почав бігати влітку після 9-го класу. Того року у нас не вийшло поїхати у танцювальний збір до «шефа» О.І.Литвинова і ми з партнеркою вирішили зробити собі щоденні ранкові тренування. На п‘ятий день я розрізав собі ногу уламком пивної пляшки, забігаючи в Дніпро, але то вже зовсім інша історія... * Я бачу, що в Україні бігає дедалі більше людей, і відчуваю що вам точно сподобається челендж #крутиземлю започаткований ще у квітні компанією @novaposhta.official . Бігайте, викладайте відео, ставте хештег #крутиземлю ! Відмічайте своїх друзів, що збираються, але ніяк не почнуть бігати! Зробіть з ними їх перший км, без усіляких відмовок, і закохайте в цю справу назажди Тим більше, що перші 200 учасників отримають крутезні призи від Нової Пошти. * Нас має бути більше! Бігаємо разом! * А для тих, хто любить забіги, вже можна зареєструватись на забіг у своєму місті за посиланням newrun.com.ua!
Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а сейчас является членом жюри этого проекта.
В 2014 году Яма женился, однако в течение нескольких лет скрывал подробности личной жизни. В 2015 году жена танцора Лилиана Яма родила сына Леона.