"Не знала, насколько все далеко зайдет". Яма с женой отмечают годовщину знакомства

Судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма назвал встречу со своей будущей женой судьбоносной.

Супруги Влад и Лилиана Яма живут в браке с 2014 года Фото: vladyama_official / Instagram

Лилиана Яма – супруга судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы на своей странице в Instagram заявила, что, познакомившись с ним 13 лет назад, даже не подозревала, как далеко зайдут их отношения.

"В этот день ровно 13 лет назад мы встретились глазами. Тогда я еще не знала, насколько все далеко зайдет. Но как же я рада, что все-таки зашло", – подписала она снимок, на котором запечатлена вместе с мужем.

Пара позирует в кадре, взявшись за руки.

На своей странице в Instagram Влад Яма назвал встречу с будущей женой судьбоносной.

"Эта встреча изменила мою жизнь", – признался хореограф.

Влад Яма и Лилиана поженились в 2014 году, но несколько лет после этого скрывали подробности личной жизни. В 2015 году у пары родился сын Леон.