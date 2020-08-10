"Не знала, насколько все далеко зайдет". Яма с женой отмечают годовщину знакомства

Лилиана Яма – супруга судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы на своей странице в Instagram заявила, что, познакомившись с ним 13 лет назад, даже не подозревала, как далеко зайдут их отношения.
"В этот день ровно 13 лет назад мы встретились глазами. Тогда я еще не знала, насколько все далеко зайдет. Но как же я рада, что все-таки зашло", – подписала она снимок, на котором запечатлена вместе с мужем.
Пара позирует в кадре, взявшись за руки.
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У нас сегодня Праздник!В этот день ровно 13 лет назад мы встретились глазами. Тогда я ещё не знала насколько всё далеко зайдёт.Но как же я рада, что всё-таки зашло.И как мы встретили сказочный рассвет... Рассвет наших отношений. Люблю...Очень... * Волшебное платье от @wed.ua .
На своей странице в Instagram Влад Яма назвал встречу с будущей женой судьбоносной.
"Эта встреча изменила мою жизнь", – признался хореограф.
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Эта встреча изменила мою жизнь. * Ровно 13 лет назад в этот день мы познакомились и вместе стали огромной силой. * Спасибо Тебе за Любовь, доверие и мудрость. Ты не перестаёшь удивлять меня. Каждый день тону в Твоих глазах. Лучшая в мире Жена и Мама. * @liliya_yama Люблю!.. * Фото @conceptica
Влад Яма и Лилиана поженились в 2014 году, но несколько лет после этого скрывали подробности личной жизни. В 2015 году у пары родился сын Леон.