"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влад Яма признался, что записался на танцы по примеру одноклассников.

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" 18 августа на своей странице в Instagram обнародовал архивное черно-белое фото, на котором запечатлен в детском возрасте со своей партнершей по танцам.

По словам Ямы, он был последним из класса, кто записался на танцы.

"В детстве Владик был скромным и застенчивым. Но за полтора месяца учебы в первом классе все-таки нашел в себе силы спросить у коллег по партам, куда они дружно ходят после уроков. Оказалось, на танцы", – рассказал о себе Яма.

По словам танцора, сейчас он является единственным учеником из той танцевальной группы, кто продолжает танцевать.

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца.

Яма является преподавателем танца со школьных лет. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а сейчас является членом жюри этого проекта.