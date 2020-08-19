"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" 18 августа на своей странице в Instagram обнародовал архивное черно-белое фото, на котором запечатлен в детском возрасте со своей партнершей по танцам.
По словам Ямы, он был последним из класса, кто записался на танцы.
"В детстве Владик был скромным и застенчивым. Но за полтора месяца учебы в первом классе все-таки нашел в себе силы спросить у коллег по партам, куда они дружно ходят после уроков. Оказалось, на танцы", – рассказал о себе Яма.
По словам танцора, сейчас он является единственным учеником из той танцевальной группы, кто продолжает танцевать.
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У меня всё по-другому. * Обычно на танцы детей приводят родители. Именно взрослые решают что их дети ХОТЯТ танцевать, и иногда, кстати, угадывают. * В детстве Владик был(или есть) очень скромным и застенчивым. Но за полтора месяца учёбы в первом классе всё-таки нашёл в себе силы спросить у коллег по партам куда они дружно ходят после уроков. Оказалось - на танцы. * «А можно с вами?» - несмело выдавил из себя я. «Приходи!» - ответили девчонки(ну ладно, парни тоже ходили на танцы, почти весь класс). * И я пришел. Правда, опоздал. И при первой встрече с Учителем одна из одноклассниц крикнула: «О, Яма пришел!». Пришел и остался в танцах, единственный из той группы... * #танцы #запорожье #детство
Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца.
Яма является преподавателем танца со школьных лет. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а сейчас является членом жюри этого проекта.