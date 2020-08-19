Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2020
 
Новости

"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влад Яма признался, что записался на танцы по примеру одноклассников.

Яма начал заниматься танцами в первом классе
Яма начал заниматься танцами в первом классе
Фото: vladyama_official / Instagraml

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" 18 августа на своей странице в Instagram обнародовал архивное черно-белое фото, на котором запечатлен в детском возрасте со своей партнершей по танцам. 

По словам Ямы, он был последним из класса, кто записался на танцы.

"В детстве Владик был скромным и застенчивым. Но за полтора месяца учебы в первом классе все-таки нашел в себе силы спросить у коллег по партам, куда они дружно ходят после уроков. Оказалось, на танцы", – рассказал о себе Яма. 

По словам танцора, сейчас он является единственным учеником из той танцевальной группы, кто продолжает танцевать. 

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца.

Яма является преподавателем танца со школьных лет. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а сейчас является членом жюри этого проекта. 

Теги: Влад Яма, Танцы со звездами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Записки бывшего подполковника КГБ: Ленинградские чекисты Путина и участники проекта Рогозина "Родина"
Записки бывшего подполковника КГБ: Ленинградские чекисты Путина и участники проекта Рогозина "Родина"
Владимир ПОПОВ
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала
"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала
"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам
"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам
Кассель сделал татуировку в честь жены
Кассель сделал татуировку в честь жены
Свитолина "расстреляла" своего бойфренда теннисными мячами. Видео
Свитолина "расстреляла" своего бойфренда теннисными мячами. Видео
Притула получил государственный орден
Притула получил государственный орден
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Единение с природой". Каменских оголилась полностью. Фото
"Единение с природой". Каменских оголилась полностью. Фото
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
Названы дата и место прощания с Легкоступовой
Названы дата и место прощания с Легкоступовой
  "У коллег в Минске беда". Райкин выступил в защиту уволенного в Беларуси директора театра
  "У коллег в Минске беда". Райкин выступил в защиту уволенного в Беларуси директора театра
  Пианист Евгений Хмара рассказал, сколько зарабатывает на монетизации видео
  Пианист Евгений Хмара рассказал, сколько зарабатывает на монетизации видео
"ГудНайтШоу". Автор студии "Квартал 95" Жидков выступит в Киеве с тремя стендап-шоу
"ГудНайтШоу". Автор студии "Квартал 95" Жидков выступит в Киеве с тремя стендап-шоу
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS