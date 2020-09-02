"Тело выламывается так, что ты не можешь встать". Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала о симптомах COVID-19

Украинская актриса Дарья Петрожицкая рассказала, что одним из симптомов COVID-19 является сильная слабость.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, болеющая COVID-19, рассказала в Instagram о своем самочувствии.

"COVID-19 все-таки существует и приходит неожиданно. Сначала это высокая температура и выкручивание всего тела, потом тело выламывается так, что ты не можешь встать, потом резко начинается кашель, сохнет все во рту и в носу и абсолютно пропадают запахи. Оказывается, этот мир без запахов очень скучный, а еда похожа на пластилин. И все это сопровождается слабостью. Странно, когда целыми днями лежишь, а при этом чувствуешь себя уставшей. Вселенная дала мне это для того, чтобы я отдохнула, видимо", – рассказала актриса.

Петрожицкая наиболее известна по сериалу "Папик". Она является участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1", но из-за болезни не принимала участия в первом эфире.

За последние сутки в Украине выявили еще 2495 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 125 798.

От коронавирусной инфекции скончалось 2656 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 58 817 (+1015 за сутки), 64 325 продолжают болеть.