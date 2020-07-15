В Киеве начались съемки комедии "Янтарные копы" с участием Алины Паш и Дарьи Петрожицкой

Премьера украинской кинокомедии "Янтарные копы" состоится в феврале 2021 года. В съемках фильма примут участие певицы Алина Паш и Дарья Петрожицкая.

В Киеве 15 июля стартовали съемки кинокомедии "Янтарные копы", сообщается на странице Государственного агентства Украины по вопросам кино в Facebook.

Главные роли в украинской комедии сыграют актеры Евгений Янович и Олег Маслюк.

Также в фильме будут сниматься актеры Александр Рудинский, Андрей Бурим, Алиса Тункевич, а также певицы Алина Паш и Дарья Петрожицкая.

Премьера фильма запланирована на февраль 2021 года. Режиссером картины является Алина Бухтиярова.

По словам продюсера картины Ивана Мелашенко, они намерены снять "настоящее украинское кино о полицейских наподобие американского сериала "Полицейская академия".

"Хотим создать культовую ленту, которую будут цитировать и которой будут восхищаться", – подчеркнул он.

Госкино выделило на съемки картины, сценарий которой победил в 11-м конкурсном отборе, более 11 млн грн.

В комедии описана борьба двух полицейских с янтарной мафией в Житомирской области.