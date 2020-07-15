Ребрик сыграет в мелодраме бывшую любовницу олигарха

39-летняя украинская телеведущая Лилия Ребрик сыграет одну из главных ролей в комедийном сериале, который является совместным проектом студии "Квартал 95" и телеканала "Україна".

39-летняя актриса и телеведущая Лилия Ребрик получила роль бывшей любовницы олигарха в четырехсерийном комедийном сериале "18-летний олигарх", сообщается на странице телканала "Україна" в Instagram.

Мелодрама является совместным проектом телеканала "Україна" и студии "Квартал 95".

По словам Ребрик, ей предстоит сыграть целеустремленную блондинку со стервозным характером, которая 18 лет назад родила дочь от богатого любовника по имени Эдуард.

"Чисто теоретически у меня могла бы быть 18-летняя дочь, но в моей жизни все сложилось по-другому, и я счастлива, что все произошло именно так " – цитирует слова актрисы телеканал.

Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.

В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".

Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах.