Ребрик сыграет в мелодраме бывшую любовницу олигарха

39-летняя актриса и телеведущая Лилия Ребрик получила роль бывшей любовницы олигарха в четырехсерийном комедийном сериале "18-летний олигарх", сообщается на странице телканала "Україна" в Instagram.
Мелодрама является совместным проектом телеканала "Україна" и студии "Квартал 95".
По словам Ребрик, ей предстоит сыграть целеустремленную блондинку со стервозным характером, которая 18 лет назад родила дочь от богатого любовника по имени Эдуард.
"Чисто теоретически у меня могла бы быть 18-летняя дочь, но в моей жизни все сложилось по-другому, и я счастлива, что все произошло именно так " – цитирует слова актрисы телеканал.
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У Лілії Ребрик з'явилась доросла донька. * Акторка і ведуча зіграє маму повнолітньої дівчини у новій комедійній мелодрамі «18-річний олігарх», спільному проєкті @kanalukraina і студії «Квартал 95». * «Моя героїня – ефектна білявка. Самодостатня, цілеспрямована, зі стервозним характером. При першій же зустрічі з колишнім вона дає йому соковитого ляпаса. Чисто теоретично в мене могла б бути 18-річна донька, але в моєму житті все склалося по-іншому, і я щаслива, що все сталося саме так», - розповіла Лілія @liliia.rebrik. * Чотирисерійний фільм розповість про успішного олігарха Едіка, який через проблеми зі здоров * ям вирішує передати бізнес і все майно позашлюбній 18-річній доньці Лесі. Проте знайти з нею спільну мову виявиться зовсім непросто. * Залишайте + у коментарях, якщо чекаєте на прем'єру комедійної мелодрами. * #серіали_квартал95 #квартал95 #18летний_олигарх #каналукраїна #серіалиукраїни
Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.
В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".
Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах.