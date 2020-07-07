"Как мы ждали этой встречи". Ребрик показала фото семейного застолья

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала в микроблоге, как прошла семейная встреча после долгого перерыва.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в Instagram фото, сделанное во время встречи с семьей. На снимке Ребрик запечатлена с супругом, хореографом Андреем Диким, дочерьми Дианой и Полиной, сестрой Юлианой и родителями, Иваном и Верой Тодорюк.

"Наконец встретились. Как мы ждали этой встречи", – написала она под снимком семейного застолья.

Очевидно, встреча прошла после долгого перерыва в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нарешті зустрілися * як ми чекали на цю зустріч... Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 5 Июл 2020 в 11:39 PDT

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Служит в Киевском академическом молодом театре с 2001 года. Ведет программу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Была ведущей шоу "Танцуют все!" телеканала СТБ.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.