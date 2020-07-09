"Рад, что смогу начать снимать". Сенцов получит из госбюджета 25 млн грн на съемки фильма "Носорог"

По словам украинского режиссера Олега Сенцова, съемки его картины "Носорог", которая выиграла питчинг Государственного агентства по вопросам кино восемь лет назад, стартуют осенью 2020 года.

Сенцов: Ни у кого из экспертов не возникло сомнений относительно поддержки этого долгожданного проекта Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Совет государственной поддержки кинематографии 9 июля утвердил финансирование съемок фильма бывшего политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" в размере 25 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который принимал участие в заседании Совета господдержки кинематографии.

Средства будут выделены из государственного бюджета.

"Наконец историческая справедливость восстановлена. Это обязанность государства перед ним. Его ждет не только украинский зритель, но и весь мир. Верю в его успех на международном уровне!" – прокомментировал принятое решение Ткаченко.

Сенцов в Facebook подчеркнул, что решение о финансировании картины было принято единогласно.

"Ни у кого из экспертов не возникло сомнений относительно поддержки этого долгожданного проекта. Единственное, нужно было найти правильное юридическое решение. И так как этот фильм все эти годы не исключали из плана господдержки кинематографии, такое решение было сегодня найдено. Я очень рад, что смогу наконец начать снимать кино", – написал он.

По словам Сенцова, начало съемок фильма запланировано на осень 2020 года. Режиссер также отметил, что "Носорог" является победителем питчинга, который проводился в 2012 году при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.