"Рад, что смогу начать снимать". Сенцов получит из госбюджета 25 млн грн на съемки фильма "Носорог"

Совет государственной поддержки кинематографии 9 июля утвердил финансирование съемок фильма бывшего политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" в размере 25 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который принимал участие в заседании Совета господдержки кинематографии.
Средства будут выделены из государственного бюджета.
"Наконец историческая справедливость восстановлена. Это обязанность государства перед ним. Его ждет не только украинский зритель, но и весь мир. Верю в его успех на международном уровне!" – прокомментировал принятое решение Ткаченко.
Сенцов в Facebook подчеркнул, что решение о финансировании картины было принято единогласно.
"Ни у кого из экспертов не возникло сомнений относительно поддержки этого долгожданного проекта. Единственное, нужно было найти правильное юридическое решение. И так как этот фильм все эти годы не исключали из плана господдержки кинематографии, такое решение было сегодня найдено. Я очень рад, что смогу наконец начать снимать кино", – написал он.
По словам Сенцова, начало съемок фильма запланировано на осень 2020 года. Режиссер также отметил, что "Носорог" является победителем питчинга, который проводился в 2012 году при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.