Ткаченко считает, что нарушающие карантин клубы необходимо закрывать

Министр культуры Украины Александр Ткаченко считает, что "ночному беспорядку" в виде открытых ночных клубов, где нарушаются правила карантина, часто потакает местная власть ради своих личных дивидендов накануне выборов.

Нарушение карантина в клубах Ткаченко назвал "пиром во время чумы" Фото: depositphotos.com

Ночные клубы, нарушающих карантин – преступники, которые способствуют распространению коронавирусной инфекции. Твое мнение выразил министр культуры Украины Александр Ткаченко в Telegram.

"Тотальное несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции сегодня – десятки и сотни новых больных завтра. Это давление на систему здравоохранения страны, которая может просто не удержать нашествие новых инфицированных", – отметил министр.

По его словам, пока одни заведения рассаживают зрителей в шахматном порядке в театрах, кинотеатрах и концертных залах, другие "устраивают пиры во время чумы".

Ткаченко также добавил, что этому "ночному беспорядку" часто потакает местная власть ради своих личных дивидендов накануне выборов.

"Нарушителей карантина, в частности, ночные клубы надо не только штрафовать. На первый раз предупреждать, во второй – закрывать до конца пандемии. И контроль над выполнением должен быть максимально жестким!" – считает министр.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, умерли 1306 человек.