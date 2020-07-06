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Во Львовской области частично ослабили карантин

Львовская облгосадминистрация будет каждые три дня пересматривать решение об ослаблении карантина.

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Во Львовской области, которая лидирует по числу случаев COVID-19 в Украине, ослабили карантин
Во Львовской области, которая лидирует по числу случаев COVID-19 в Украине, ослабили карантин
Фото: EPA

Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 6 июля решила частично ослабить карантин в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

С 7 июля в области разрешена работа гостиниц, заведений общественного питания, учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий и рекомендаций главного санитарного врача Украины.

Также будет разрешено проведение религиозных мероприятий, при условии соблюдения дистанции в 1,5 м между участниками (общее количество участников не должно превышать одного человека на каждые 5 м²).

По решению комиссии, местные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации к следующему заседанию должны проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина: если заболеваемость коронавирусом продолжит снижаться, комиссия намерена разрешить работу детсадов всех форм собственности.

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,92% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 28,03% при норме менее 10%. Львовская область понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса. Ситуация находится на тщательном контроле, каждые три дня мы будем оценивать положение дел. В случае соответствия эпидемической ситуации признакам для усиления противоэпидемических мероприятий будем рассматривать вопрос об усилении карантина", – заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.

Во Львовской области, по данным СНБО Украины, подтвержден 6301 случай заражения, умерло 164 человека, 965 выздоровели. В последние две недели регион вышел на первое место в стране по общему числу заболевших.

Теги: Львов, Украина, эпидемия, Львовская область, карантин, Максим Козицкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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