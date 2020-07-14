"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке

По словам украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева, впервые спектакль "Orman tyrkysy. Лісова пісня" был показан в 2003 году на сцене театра в Симферополе. Спустя 17 лет он будет представлен зрителю в новом уникальном формате.

Сеитаблаев: Это будет симбиоз двух культур – крымскотатарской и украинской Фото: Ахтем Сеітаблаєв / Facebook

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев крымскотатарского происхождения приступил к работе над спектаклем "Orman tyrkysy. Лісова пісня" по мотивам драмы-феерии "Лісова пісня" поэтессы Леси Украинки. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам режиссера, впервые этот спектакль был поставлен в 2003 году на сцене симферопольского театра.

"И вот теперь эта пьеса возвращается в новом уникальном формате. Это будет симбиоз двух культур – крымскотатарской и украинской, которые были разлучены из-за аннексии Крыма", – анонсировал постановку Сеитаблаев.

Режиссер отметил, что пьеса написана на крымскотатарском языке. Во время постановки зрители услышат музыкальные импровизации. Проект будет реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Сеитаблаев подчеркнул, что продюсером пьесы является Юлия Синькевич. Премьера спектакля запланирована на осень.

"Совсем скоро мы объявим кастинг на главные роли в спектакле", – подытожил режиссер.

Наиболее известные ленты режиссера Сеитаблаева – "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги". Режиссер работает над созданием лент "Захар Беркут" и "Номера" по пьесе Олега Сенцова.

Сеитаблаев сыграл более чем в 25 фильмах и сериалах. В частности, исполнил главную роль в фильме Наримана Алиева "Домой", которая приняла участие в конкурсной программе 72-го Каннского международного кинофестиваля и получила Гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля.