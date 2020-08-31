Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2020
 
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"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona

Поклонники украинской певица alyona alyona обсудили сальсу в ее исполнении на шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

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alyona alyona танцует на шоу с Юрием Гуричем
alyona alyona танцует на шоу с Юрием Гуричем
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona обнародовала в Instagram видео своего выступления в первом эфире четвертого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Она вместе со своим партнером Юрием Гуричем станцевала сальсу.

"Пишите в комментариях, как вам наш танец", – обратилась она к поклонникам.

"Молодец... Очень женственно и красиво... Хотя с таким партнером", – написала ymka_8585.

"Супер! С такой легкостью все исполнили", – отметила katrin_invest.

"Алена, это просто бомба, секс и кайф", -- заявила katia_balshanek.

alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.

Премьера нового сезона проекта "Танцы со звездами" состоялась 30 августа 2020 года. Судьями проекта являются прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список молодых лидеров "30 до 30".

Теги: Танцы со звездами, alyona alyona, танец, Юрий Гурич
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