alyona alyona снялась в купальнике после похудения

Украинская певица alyona alyona показала, как ныряет в бассейн.

Украинская певица alyona alyona обнародовала в Instagram ролик, в котором предстала в черном раздельном купальнике.

"Летнего вайба вам в ленту. Я здесь немножко освежилась. А как вы спасаетесь от жары?" – спросила она.

В юмористическом ролике певица ныряет в бассейн. После этого брызги якобы долетают до людей, сидящих вдалеке от места ее прыжка.

alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.

Певица примет участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на 30 августа 2020 года. Судьями проекта будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".